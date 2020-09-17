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Собака загрызла ребёнка: хозяйке пса приговор оставили без изменений

сегодня 14:47

Фото pixabay.com

Суд отклонил доводы и жалобы адвоката о невиновности женщины; приговор вступил в силу.

Суд рассмотрел апелляцию жительницы Коченёвского района, виновной в гибели ребёнка. Приговором суда от 29 июня 2020 года она была признана виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Трагедия произошла вечером 2 июня 2019 года во дворе дома владелицы собаки по кличке Черныш 66-летней Светланы Степановой. Пятеро детей играли во дворе дома женщины, а рядом на цепи находилась собака. Во время игры дети неоднократно приближалась к ней, чем вызывали её агрессивное поведение. Животное лаяло, но Степанова ничего не сделала, чтобы закрыть собаку в будке.

Пёс напал на четырёхлетнего мальчика, ребёнок в этот же день скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Суд первой инстанции оценил характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данных о личности, смягчающих обстоятельств и назначил женщине наказание — один год ограничения свободы. Адвокат подал апелляционную жалобу на приговор, однако суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в марте бездомная собака напала на школьницу в Новосибирске.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

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