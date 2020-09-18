Стартовал второй этап поставок противогриппозных вакцин в регионы: государство направило на закупки дополнительные 4 млрд рублей
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Коронавирусная эпидемия не должен заслонять сезонные эпидемии; на её фоне возросла важность противогриппозной вакцинации.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении первого этапа снабжения регионов вакциной от гриппа и начале второго. На закупки вакцины из федерального бюджета дополнительно выделено 4 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на министра.
С 21 по 27 сентября в стране проходит всероссийская акция «Неделя здоровья» при поддержке российского Минздрава.
Напомним, 20 сентября в Новосибирской области запустили «горячую линию» по гриппу и ОРВИ.
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