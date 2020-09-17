Тепло и тишина: новосибирский зоопарк рассказал о павильоне для пингвинов и мелких приматов

Фото: Kivuli, В. Габов, А. Поляков, В. Шпаков.

Для экзотических питомцев созданы особые условия в Новосибирском зоопарке; самый технически сложный павильон тот, в котором живут пингвины.

В Новосибирском зоопарке находится павильон «Тропический мир», в котором живут пингвины и мелкие приматы (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, рыб, беспозвоночных, игрунковые). Эти животные в дикой природе обитают в жарких стран, поэтому сибирский климат им не подходит. Им нужно тепло.

“В павильоне размещена наша коллекция игрунковых – обезьян из Центральной и Южной Америки. В самом названии этого семейства отражена их характерная черта: они маленькие, словно игрушки. Из-за своего размера они более уязвимы, чем остальные приматы. Работа с игрунковыми требует особых знаний и навыков. Им нужно много тепла, как в прямом, так и в переносном смысле. Зоотехники и рабочие действуют максимально осторожно, находясь рядом с маленькими обезьянами: никаких резких звуков и движений, ничего, что могло бы их напугать”, — говорится в сообщении зоопарка на официальной странице в “ВКонтакте”.

В павильоне установлено современное оборудование для обеспечения тепла. Летом Летом все животные большую часть времени проводят на улице. В уличных вольерах для мелких приматов оборудовали инфракрасные согревающие лампами. Они всегда включены, и у животных есть возможность погреться в любой момент. Зимой в павильонах работают специальные лампы солнечного света. Для рептилий сотрудники парка тоже создали особый микроклимат.

Самым сложным стал павильон для пингвинов Гумбольдта. Этим животным постоянно нужен определенный уровень влажности и температуры воздуха.

“Воздух и воды должны быть теплыми, но не жаркими, не более 17°С. Кормить их тоже надо определенным образом: каждому давать рыбу целиком. Зоотехники знают и учитывают характер и особенности каждого пингвина”, — рассказали работники зоопарка

Напомним, Новосибирский зоопарк изменил график работы.

