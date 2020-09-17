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Том Круз отправится в открытый космос в рамках съёмок нового фильма

сегодня 19:41

Фотографии из аккаунта tomcruise социальной сети Instagram

Фильм станет первой картиной, снятой в открытом космосе; приключенческий боевик будет снят на борту МКС.

Популярный актёр Том Круз примет участие в съёмках первого фильма в открытом космосе, сообщает TMZ.

Том Круз, известный своим стремлением самостоятельно исполнять даже самые опасные трюки на съёмочной площадке, давно работает рука об руку с Илоном Маском и НАСА в намерении снять приключенческий боевик на борту МКС.

Сообщается также, что новый фильм не станет продолжением картины «Миссия невыполнима».

Согласно официальному графику полётов на МКС, Том Круз отправится в космос в октябре следующего года. Вместе с ним полёт совершит Дай Лайман.

Напомним, 22 сентября стало известно, кто исполнит роль агента 007 в новом фильме.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

космос
фильм
МКС
подробности

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