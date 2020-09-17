«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт

Фото предоставлено Еленой Саитовой

В новосибирской семье произошёл сильный разлад — начавшийся несколько лет назад ремонт в доме перерос в несколько гражданских дел и одно уголовное. Сиб.фм узнал, как и почему пенсионер подал в суд на свою жену, дочь и её мужа из-за незаконной постройки, инициатором которой был он сам.

Дом, который построили все

Евгения Саитова как сейчас помнит, что произошло в 2007 году — отец решил купить небольшой домик в Октябрьском районе, в котором со своей супругой планировал провести старость.

«Дом маленький, всего 50 квадратных метров. Это скорее избушка какая-то была. Но отец решил сделать там своими силами ремонт. В 2008 году мама с папой своими силами отреставрировали первый этаж», — говорит Евгения.

Отец, Валерий Ощепков, вспоминает дочь, сумел провести все работы самостоятельно. Однако места в доме на 50 квадратов всё же оказалось мало. Тогда семья решила возвести мансардный этаж и крышу.

На это требовалось много денег, и Валерий Ощепков решил обратиться за помощью к своей дочери, которая на тот момент жила отдельно с супругом.

«Мы согласились помощь, выделили деньги на возведение мансардного этажа и крыши. Начали делать ремонт, на всё у нас ушло несколько месяцев. В итоге площадь дома увеличилась до 80 квадратных метров», — рассказывает Евгения Саитова.

Уже в 2011 году мансардный этаж и крыша были готовы. Но спустя некоторое время внезапно отношения между Валерием Ощепковым и его супругой ухудшились.

Незаконная постройка

Евгения Саитова утверждает, что в тот момент отец создал для своей супруги условия, в которых было невозможно жить.

«Это было психологическое давление. Моя мать больной человек, а он мог просто выбить таблетки у неё из рук, когда ей нужно было их выпить. Или запрещал сидеть на диване, ругался. У него всегда характер был такой вспыльчивый», — говорит дочь Валерия Ощепкова.

Спустя некоторое время супруги Ощепковы развелись. Начался процесс по разделу имущества. Пара поделила старый дом 1955 года постройки с жилой площадью 41 квадрат и чуть больше 35 квадратных метров вспомогательной.

Позже суд признал постройку незаконной и обязал снести возведённые пристройки. Тогда Валерий Ощепков обратился в суд, чтобы взыскать деньги на реконструкцию дома со своей супруги. Как сказано в материалах дела Октябрьского районного суда, в компенсации мужчине отказали, однако позже его поддержал Областной суд — семья выплатила Валерию Ощепкову больше 200 тысяч рублей.

Самое интересное то, что Валерий Ощепков в суде утверждал, что его родственники самовольно решили возвести над домом мансардный этаж и крышу. Евгения Саитова предоставила фото, на которых видно, что мужчина тоже занимался ремонтом дома, однако суд не учёл это как доказательство.

Затяжной конфликт

На этом судебные процессы не завершились, а позже началось уголовное производство в отношении супруга Евгении Саитовой.

«Как-то раз мы пришли в дом, а отец специально порезал себе палец об забор, измазал себе волосы и лицо кровью, а потом написал заявление, что мой муж его избил. Естественно, никаких следов побоев обнаружено не было, но его всё равно осудили», — говорит дочь Валерия Ощепкова.

В 2014 году Салавата Саитова признали виновным в нанесении вреда здоровью Валерию Ощепкову. Мужчина посчитал приговор суда недостаточно суровым и подал гражданский иск, а затем отсудил больше 100 тысяч рублей. Более того, заявление об избиении он подал и на свою дочь.

Впрочем, позже выяснилось, что донос был ложным — суд установил, что Валерий Ощепков заявил на Евгению Саитову, чтобы достичь своих целей в разделе имущества. Пенсионера осудили за ложный донос, приговор вступил в силу в ноябре 2014 года.

Тяжба продолжалась, а далее начался новый процесс. Валерий Ощепков решил отсудить у дочери и бывшей супруги деньги за якобы нанесённый незаконной постройкой ущерб его дому. В иске он указал, что из-за того, что его супруга отказывается демонтировать незаконно построенную крышу, жилью нанесён серьёзный ущерб.

Суд, несмотря на то что весь дом в целом построен незаконно, что упоминается в материалах дела, принял решение в пользу Валерия Ощепкова. Теперь с бывшей супруги и дочери в пользу пенсионера будет взыскано 426 тысяч рублей. Как рассказала Сиб.фм Евгения Саитова, с решением суда она не согласна и будет добиваться отмены решения во всех вышестоящих инстанциях.

Сиб.фм связался с представителем Валерия Ощепкова. Адвокат Елена Якк рассказала, что настаивала на примирении сторон.

«Суды идут уже на протяжении девяти лет. Само собой, ничего от былых семейных отношений не осталось. Я регулярно призывала стороны прийти к миру, но успехом это не завершилось», — говорит юрист.

Несмотря на то что подобные судебные процессы между близкими родственниками выглядят как нечто невероятное, подобные дела происходят регулярно, говорит адвокат.