У манулят из Новосибирского зоопарка трижды изменился цвет глаз

Фото Александра Лукина и Kivuli Kivuli из группы «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте»

Два месяца назад три самки манулов родили детёнышей; подрастающие котята уже третий раз поменяли цвет глаз.

Сейчас малышам, живущим в зоопарке, уже по 3,5 месяца. Они выросли, набрали вес, и у них изменился цвет глаз. Сначала глаза были голубыми, потом стали зелёными, а сейчас они жёлтые. Также у них сменился ювенильный мех – теперь детёныши очень похожи на взрослых манулов, хотя они всё ещё дети, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

По словам работников, маленькие манулы любят играть и иногда вовлекают в свои игры мам. Беготня, прятки, кувырки чередуются с отдыхом, как это бывает у всех маленьких. В один момент они были активными и неугомонными, а в другой — уже спят.

При этом малыши манулов уязвимы и подвержены различным заболеваниям. Первые месяцы жизни считаются особенно сложным периодом. На сегодняшний день малыши прошли специальную противопаразитарную обработку и провакцинированы. Они находятся под постоянным ветеринарным контролем.

В зоопарке надеются, что у подрастающих манулов всё будет хорошо.

Напомним, с наступлением осени зоопарк в Новосибирске изменил время работы.