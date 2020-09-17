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Ушла из больницы: в Новосибирске уже три месяца не могут найти пропавшую девушку

сегодня 20:00

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

Пропавшую 17-летнюю девушку уже три месяца не могут найти в Новосибирске; девушка ушла из приёмного покоя больницы.

Местонахождение 17-летней Александры Роговской неизвестно уже три месяца. Девушка ушла из приёмного покоя БСМП №2 по адресу улица Якушевича, 41. О том, что поиски продолжаются сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Рост Александры 168 см, телосложение среднее. У девушки тёмно-русые волосы и голубые глаза.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913- 772-7280, 232-17-68.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области пропал 11-летний мальчик. Он ушёл в школу и не вернулся два дня назад.

Автор:
Денис Калин

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поиски пропавших
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