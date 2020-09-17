В Алтайском крае первую прививку от коронавируса поставила главный эпидемиолог

Фото «Катунь 24» и из открытых источников

В Алтайском крае началась вакцинация от коронавируса; пример показала главный эпидемиолог.

Первым добровольцем на вакцинацию от коронавируса в регионе стала главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова.

Как сообщают местные СМИ, сегодня, 24 сентября, ей ввели «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

Кроме главного эпидемиолога, желание поставить прививку от коронавируса уже высказал 41 медицинский работник.

После вакцинации специалисты будут наблюдать за состоянием здоровья первых привитых, чтобы оценить действие нового препарата, сообщает «Катунь 24».

Напомним, в Новосибирске вирусолог рассказал об эффективности вакцины от коронавируса.