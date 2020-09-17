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В Бердске 10 классов ушли на карантин из-за коронавируса

сегодня 12:28

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Бердске коронавирус выявлен у учеников в семи школах; все случаи заболевания – семейные контакты.

На карантин по коронавирусу закрыты десять классов в семи школах Бердска. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба.

Как рассказала начальник управления образования Бердска Жанна Тузова, закрыты классы в школах №1, 2, 3, 5, 8, 12 и лицее № 7.

Очагов коронавируса в школах нет. Все заболевшие дети заразились в семьях от заболевших родственников.

Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса на дистанционное обучение переведено 54 класса.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Бердск
коронавирус
дистанционное обучение

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