В Бердске 10 классов ушли на карантин из-за коронавируса
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В Бердске коронавирус выявлен у учеников в семи школах; все случаи заболевания – семейные контакты.
На карантин по коронавирусу закрыты десять классов в семи школах Бердска. Об этом сообщили на заседании регионального оперштаба.
Как рассказала начальник управления образования Бердска Жанна Тузова, закрыты классы в школах №1, 2, 3, 5, 8, 12 и лицее № 7.
Очагов коронавируса в школах нет. Все заболевшие дети заразились в семьях от заболевших родственников.
Напомним, в Новосибирске из-за коронавируса на дистанционное обучение переведено 54 класса.
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