В Госдуме разрабатывают новое туристическое законодательство

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Планируется введение одного из основных законов в турсфере в силу уже в 2021 году; внутренний туризм должен развиваться не хуже въездного.

Требуется разработать нормативно-правовую базу для развития туризма, включая привлечение инвестиций в отрасль, пишет «Профиль» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина.

Разрабатываемое законодательство должно учитывать как модельный закон СНГ «О туристской деятельности», так и Стратегию развития туризма в России до 2035 года, утверждённую осенью прошлого года.

Профильному комитету необходимо разработать ещё 14 документов, так или иначе относящихся к сфере туризма.

Стратегия охватывает все стороны туристической отрасли, при этом внутренний туризм вырастет в два раза, въездной – в три. Втрое планируется рост инвестиций в турсферу.

Напомним, к 10 сентября россияне в турах по стране израсходовали в 1,5 раза больше средств, чем в первой половине лета.