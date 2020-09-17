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В Новосибирске на карантин из-за коронавируса закрыли 54 класса

сегодня 11:55

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Более полусотни классов новосибирских школ переведены на дистанционное обучение; это связано с заражениями коронавирусом учащихся либо работников образовательного учреждения.

В Новосибирске учащиеся 54 классов переведены на домашнее обучение в связи с введённым из-за коронавируса карантином. Об этом на часе прессы 24 сентября сообщил мэр города Анатолий Локоть.

Также на карантин закрыты 9 групп в детских садах.

По словам градоначальника, все случаи заражения произошли вне образовательных учреждений.

Напомним, ранее новосибирский учёный заявил о начале второй волны коронавируса.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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