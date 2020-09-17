В Новосибирске задержан бывший директор «Сибсельмаша» и «Сибэлектротерма» Олег Утиралов

Фото из открытых источников

В Новосибирске суд взял под стражу бывшего директора двух крупных заводов; следствию дали 72 часа на сбор доказательств.

В среду, 23 сентября, Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следователя, согласно которому экс-директора «Сибсельмаша» и «Сибэлектротерма» Олега Утиралова заключили под стражу до 25 сентября. Следствию дали 72 часа, чтобы собрать доказательства необходимости ареста задержанного.

Утиралова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб оценивается в сумму около четырёх миллионов рублей.

Олег Утиралов подал зимой 20202 года заявление в суд о самобанкротстве, а в мае стало известно о задолженности Утиралова ООО «Спектр» в суппе 345,8 миллиона рублей. Учредителями ООО «Инвест плюс» которого являются «РАТМ Холдинг» и Эдуард Таран, компания в прошлом году выкупила права требования залогового кредитора Банка Левобережный к «Сибэлектротерму».

Весной прошлого года назад Октябрьский районный суд Новосибирска за мошенничество с векселями приговорил бывшего генерального директора НПО «Сибсельмаш» Олега Утиралова к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Сообщает РБК. Утиралов возглавлял завод «Сибсельмаш» с 2004 по 2010 год. В 2012 году предприятие было объявлено банкротом.

На текущий момент в документах арбитражных судов Утиралов в качестве третьего лица привлечен к рассмотрению банкротных процессов ООО «ТД «Сибэлектротерм», ООО «Сибирская машиностроительная компания», ООО «ПО «Гормаш», ОАО НПО «Сибсельмаш», ОАО «Сибирский завод электротермического оборудования».

Напомним, в Новосибирске 23 сентября отправили под арест основателей секты Виссариона.