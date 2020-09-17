В Новосибирской области от коронавируса умерли 428 человек

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Ещё три летальных исхода от коронавируса зафиксировано в Новосибирской области; растёт число новых заражений.

В Новосибирской области жертвами коронавируса стали 428 человек. За последние сутки скончались ещё три пациента. Об этом 24 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

Как уточнили в штабе, умерли мужчина в возрасте 64 лет и две женщины, им был 71 год.

В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.