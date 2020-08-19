В Новосибирской области в последний месяц лета годовая инфляция прибавила 0,2%

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Инфляция в августе немного разогналась; в целом по Сибири и в Новосибирской области она выросла на 0,2%.

Годовая инфляция в Новосибирской области в августе выросла до 3,4% с июльского показателя в 3,2%, сообщили в Сибирском ГУ Банка России. Причиной стал ослабленный рубль и восстановившийся потребительский спрос, вызвавший рост цен.

Инфляция сдерживается за счёт самообеспеченности Новосибирской области продовольствием, говорят в подразделении регулятора. В связи с чем стоимость некоторых продуктов даже снизилась, в частности – картофеля, яиц, куриного мяса.

В Сибирском федеральном округе в последний летний месяц фиксируется на уровне 3,5% против 3,3% в июле. По России инфляция составила 3,6%, что находится в целевом коридоре, установленным Банком России.

Напомним, 19 августа ЦБ напечатал 800 тонн пятитысячных купюр.