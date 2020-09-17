В России изменили правила приёма детей в школы

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Министерство просвещения утвердило порядок приёма детей на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; братьев и сестёр обязаны брать в одну школу.

В России министерство просвещения изменило правила приёма детей в школу. Об этом сообщает «Российская газета».

Отныне закреплено приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры. Было много жалоб от родителей, чьи дети попадали в разные школы, несмотря на родство. Утро у таких мам и пап превращалось в настоящий квест, когда детей нужно успеть развезти по разным школам, которые порой находились в разных районах города.

Второе важное новшество — сроки приёма заявлений в первый класс для детей, которые живут в домах, «прикреплённых» к школе. По новым правилам, приём начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Ранее родители несли документы в школу с 1 февраля.

Если ребёнок живет не на «участке» школы, то приносить заявление родителям будущих первоклассников нужно с 6 июля (ранее — с 1 июля). Принимать документы будут до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября текущего года.

В школу по-прежнему принимают детей не младше 6 лет 6 месяцев и не старше 8 лет. Если хотите отдать ребенка раньше или позже — требуется письменное заявление родителей и разрешение учредителя школы.

Напомним, в Новосибирске резко вырос спрос на услуги репетиторов.