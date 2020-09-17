Вакцина от коронавируса: вирусолог Нетёсов высказался об эффективности препарата

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Новосибирскую область; профессор Сергей Нетёсов считает, что говорить об эффективности препарата пока рано.

Новосибирский вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор Серей Нетёсов поделился своим мнением относительно эффективности вакцины от коронавируса, которая накануне поступила в регион. По его словам, требуется больше времени, чтобы оценить безопасность и действенность препарата.

«Это пока не вакцина. Я бы её так не называл. Поскольку у нас нет доказательств эффективности этого препарата. Они появятся только тогда, когда завершится третья фаза испытания — сейчас исследования как раз идут», — сказал Сиб.фм профессор.

Вирусолог объяснил, что для получения достоверной оценки любого лекарства должно быть проведено так называемое двойное слепое рандомизированное исследование. По его условиям все испытуемые находятся в очаге заражения. При этом первой группе ставят проверяемую вакцину, второй — другую вакцину, например, от гриппа, а третьей вводят физраствор. И ни один из участников не знает, что ему ввели.

«И только когда среди людей, получивших проверяемую вакцину, будет существенно меньше заболевших, тогда можно говорить об её эффективности. Пока мы до этого результата не дошли», — сказал Нетёсов.

Напомним, ранее учёный рассказал, что вторая волна коронавируса уже началась.