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Великолепная радуга засияла над Новосибирском и попала в объектив камеры

сегодня 20:21

Фотографии Густаво Зырянова / Сиб.фм

Завораживающее атмосферное явление украсило небо в Ленинском районе; радуга попала в объектив камеры.

Яркая радуга украсила сегодня вечернее небо над Новосибирском. Оптическое чудо наблюдали жители Ленинского района.

Атмосферное явление наблюдается при освещении ярким источником света множества водяных капель.

Кстати, первым, кто описал все цвета радуги, был знаменитый Исаак Ньютон. При этом, первоначально учёный обозначил пять основных цветов: красный, жёлтый, зелёный, голубой и фиолетовый. Но позже, в виду своего оккультного убеждения, он повысил количество цветов до семи, чтобы оно соответствовало количеству нот в музыкальной гамме и количеству дней в неделе.

А ещё радуга — это полный замкнутый круг. Она выглядит как полукруг лишь потому, что человек смотрит на неё с земли. И только из самолёта можно увидеть круглую радугу.

Напомним, 20 августа жители Новосибирска высказали самые неожиданные предположения о появлении радуги.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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новосибирск
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