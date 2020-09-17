Вернувшихся из-за границы россиян отправят на самоизоляцию

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В России изменили правила для прибывающих в страну; до отрицательных тестов на коронавирус предписана самоизоляция.

В России внесены изменения в постановление о правилах въезда в Россию граждан из-за границы. Как сообщает РБК, документ был подписан 18 сентября, опубликован 23, а в силу вступает с сегодняшнего дня.

«Человек, вернувшийся из-за границы, должен опубликовать на портале госуслуг результаты теста в трёхдневный срок. Согласно тексту постановления, предполагается, что человек приехал — сдал тест, и сидит дома. Видимо, самоизоляция при самом хорошем раскладе может занять трое суток», — сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В середине июля российские власти отменили обязательную двухнедельную изоляцию для граждан, въезжающих в страну из-за рубежа. Приезжий должен иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19.

В случае отсутствия такого документа россияне и иностранцы должны были сдавать на территории страны тест на коронавирус. В случае положительного результата приезжающего отправляли на домашний карантин до выздоровления и получения отрицательного теста. Однако в постановлении главы Роспотребнадзора не уточнялось, где именно должны находиться люди с момента сдачи теста до получения результатов.

Напомним, в России изменили правила приёма детей в школы.