«Видишь квартиру? А она есть»: офицер из Новосибирска три года незаконно получал ипотеку

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В Новосибирске осудили военного, который на протяжении нескольких лет получал выплаты за найм жилья; он предоставлял начальству поддельную справку, что не владеет квартирой.

Старшего лейтенанта из Новосибирска Евгения Мамаева оштрафовали на 200 тысяч рублей за мошенничество. Об этом 24 сентября сообщается на сайте Новосибирского гарнизонного военного суда.

В материалах дела сказано, что Мамаев в 2016 году утратил право на компенсацию за найм жилья — он получил деньги как участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Однако военнослужащий решил скрыть этот факт от начальства, чтобы продолжить получать средства в счёт компенсации.

На протяжении следующих трёх лет старший лейтенант изготавливал поддельные справки о том, что не имеет собственного жилья, и получал деньги. Всего Мамаеву выплатили 585,2 тыс рублей.

Евгения Мамаева судили за мошенничество и подделку документов. Суд приговорил его к штрафу, а также взыскал материальный ущерб в размере 282,4 тыс. рублей в счёт Министерства обороны РФ. Мамаев погасил часть вменяемого ему ущерба в досудебном порядке — он вернул 300 тысяч рублей.

Напомним, накануне в суд передали дело о мошенничестве в институте горного дела.