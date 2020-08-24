Вирус не пройдёт: в Новосибирской области на санитарную обработку домов потратят 2,4 миллиарда рублей

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Профилактика инфекций будет проводиться в домах горожан; на закупку дезинфицирующих средств из областного бюджета выделили 2,4 млн рублей.

«В Новосибирской области усилят санитарную обработку многоквартирных жилых домов. МинЖКХиЭ региона усилило работу управляющих организаций по обработке домов противовирусными средствами. На это из областного бюджета выделено 2,4 млн рублей. За выполнением этих работ будут строго следить. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на совещании с представителями управляющих компаний региона», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министр ЖКХ призвал управляющие компании активно включиться в работу по обработке многоквартирных домов дезсредствами, чтобы добиться снижения рисков распространения вирусных инфекций в сложный осенний период.

«Речь идёт о сохранении здоровья всех наших граждан. Только совместными усилиями в условиях наступившего похолодания мы сможем предотвратить новые вспышки эпидемии», – отметил Денис Архипов.

Для обработки уже закуплено вещество «ДезХлор», расфасованное в «таблетки». Оно будет выдаваться организациям для обработки подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых кабин, лестничных площадок, перил и мусоропроводов.

Напомним, в августе управляющие компании обещали обеспечить дезсредствами против коронавируса за счёт бюджетных средств.