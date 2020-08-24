Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Вирус не пройдёт: в Новосибирской области на санитарную обработку домов потратят 2,4 миллиарда рублей

сегодня 15:42

Фото pixabay.com

Профилактика инфекций будет проводиться в домах горожан; на закупку дезинфицирующих средств из областного бюджета выделили 2,4 млн рублей.

«В Новосибирской области усилят санитарную обработку многоквартирных жилых домов. МинЖКХиЭ региона усилило работу управляющих организаций по обработке домов противовирусными средствами. На это из областного бюджета выделено 2,4 млн рублей. За выполнением этих работ будут строго следить. Об этом заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов на совещании с представителями управляющих компаний региона», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министр ЖКХ призвал управляющие компании активно включиться в работу по обработке многоквартирных домов дезсредствами, чтобы добиться снижения рисков распространения вирусных инфекций в сложный осенний период.

«Речь идёт о сохранении здоровья всех наших граждан. Только совместными усилиями в условиях наступившего похолодания мы сможем предотвратить новые вспышки эпидемии», – отметил Денис Архипов.

Для обработки уже закуплено вещество «ДезХлор», расфасованное в «таблетки». Оно будет выдаваться организациям для обработки подъездов, тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых кабин, лестничных площадок, перил и мусоропроводов.

Напомним, в августе управляющие компании обещали обеспечить дезсредствами против коронавируса за счёт бюджетных средств.

Автор:
Кирилл Полиенко
главный редактор Сиб.фм

0

Теги

Новосибирская область
дезинфекция

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42032
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40842
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31592
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24304
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20866
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
20706
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20026
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России