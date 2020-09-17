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Вместо зарплаты - потолки: директор охранного агентства в Новосибирске пойдет под суд за долги перед сотрудниками

сегодня 15:23

Фото pixabay.com

Новосибирский предприниматель несколько лет не выплачивал сотрудниками зарплату; на бизнесмена завели уголовное дело.

В суд направлено уголовное дело в отношении в отношении 53-летнего директора частного охранного предприятия «АЛЬФА – СБ», который обвиняется в полной невыплате зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, руководитель охранного предприятия в период с октября 2015 года по ноябрь 2018 года не выплачивал 38 работникам зарпдату и другие выплаты. Общая сумма задолженности превысила 2,8 млн рублей.

“При этом на счетах организации имелись достаточные для погашения задолженности денежные средства, однако они расходовались на иные цели (оплату за установку натяжных потолков, расчеты с контрагентами и выдачу займов)”, — говорится в сообщении.

Напомним, Новосибирская область получит миллиард рублей на долгострои.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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