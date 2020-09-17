Водитель «Мерседеса» сбил школьника в Новосибирске
Фото ГИБДД по Новосибирску
Десятилетний школьник попал под колёса «Мерседеса» в Новосибирске; мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга.
Водитель «Мерседеса» сбил ребёнка в Новосибирске. Школьник переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, за рулём иномарки находился 32-летний водитель.
Он ехал по улице Сержанта Коротаева со стороны улицы Аникина в сторону улицы Оловозаводской. Инцидент произошёл у дома № 31 по улице Аникина.
«В результате ДТП ребёнка доставили в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга и ушибы тела"», — уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее водитель «Жука» насмерть сбил пешехода под Новосибирском.
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