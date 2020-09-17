Водитель «Мерседеса» сбил школьника в Новосибирске

Фото ГИБДД по Новосибирску

Десятилетний школьник попал под колёса «Мерседеса» в Новосибирске; мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга.

Водитель «Мерседеса» сбил ребёнка в Новосибирске. Школьник переходил дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, за рулём иномарки находился 32-летний водитель.

Он ехал по улице Сержанта Коротаева со стороны улицы Аникина в сторону улицы Оловозаводской. Инцидент произошёл у дома № 31 по улице Аникина.

«В результате ДТП ребёнка доставили в больницу с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга и ушибы тела"», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее водитель «Жука» насмерть сбил пешехода под Новосибирском.