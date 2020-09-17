ВОЗ рассказала, чем заменить газировку

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Из-за сахара дети быстро привыкают к газировке; специалисты советуют пить обычную воду.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала приучать детей к воде из-под крана, а не к газированным и сладким напиткам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреду.

По его мнению, в газировке содержится слишком много сахара. При этом в каждой стране его содержание отличается в одних и тех же напитках. Он рассказал, что сладкие напитки одних и тех же марок, продаваемые в Западной и Восточной Европе, содержат разное количество сахара.

Из-за сахара дети привыкают к газированным напиткам. Бреда считает, что нужно вырабатывать привычку пить воду.

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