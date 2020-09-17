«Возраст уже видно»: подписчики раскритиковали новый образ Бузовой

Фото instagram.com/buzova86

Бузова старается делиться поклонниками своими фэшн-экспериментами; подписчики не оценили её последний образ.

Певица Ольга Бузова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Подписчики решили, что она выглядит неуместно.

Кто-то напомнил ей о возрасте, а кто-то отметил, что платье слишком обтягивает её фигуру: «Возраст уже видно», «Никого не смущает наличие видных сосков?», «Оля, не 18 уже, как подросток-переросток», «Лифчик не пробовала надевать?».

Как ранее писал Сиб.фм, последнее время Бузова практически все свободное время уделяет тренировкам на льду. Певица участвует в шоу «Ледниковый период».

Напомним, Бузова решила сменить новосибирского блогера Даву Манукяна на Александра Петрова.