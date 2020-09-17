«Возраст уже видно»: подписчики раскритиковали новый образ Бузовой
Фото instagram.com/buzova86
Бузова старается делиться поклонниками своими фэшн-экспериментами; подписчики не оценили её последний образ.
Певица Ольга Бузова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Подписчики решили, что она выглядит неуместно.
Кто-то напомнил ей о возрасте, а кто-то отметил, что платье слишком обтягивает её фигуру: «Возраст уже видно», «Никого не смущает наличие видных сосков?», «Оля, не 18 уже, как подросток-переросток», «Лифчик не пробовала надевать?».
Как ранее писал Сиб.фм, последнее время Бузова практически все свободное время уделяет тренировкам на льду. Певица участвует в шоу «Ледниковый период».
Напомним, Бузова решила сменить новосибирского блогера Даву Манукяна на Александра Петрова.
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