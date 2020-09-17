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Врач назвал главную болезнь столетия

сегодня 13:41

Фото pixabay.com

Психиатр рассказал, что депрессия стала вреднее сердечно-сосудистых заболеваний; лучшим лекарством для её лечения и профилактики он считает спорт.

Депрессия и тревожность являются главными причинами снижения трудоспособности. Об этом сообщил Врач-психиатр Евгений Фомин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, психические заболевания стали вреднее сердечно-сосудистых и очень сильно сказываются на трудоспособности и эффективности работы человека.

На депрессию указывают следующие симптомы: вялость, недостаток энергии, нарушение пищевого поведения. Все эти факторы очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил врач Евгений Фомин. По его словам, психические заболевания стали вреднее сердечно-сосудистых.

По мнению Фомина, лучшей таблеткой от депрессии является спорт. Для улучшения психического состояние подойдёт любая активность: плавание, бег, железо.

Напомним, врачи назвали самый опасный завтрак для пожилых людей.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

здоровье
депрессия

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