Выплата 10000 на детей: у родителей осталось 7 дней на подачу заявления

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30 сентября – последний день приёма заявлений для назначения выплаты пособия на детей до 16 лет; родителям, которые ещё не получали деньги, нужно поспешить.

Семь дней осталось у родителей на подачу заявления о выплате пособия на детей до 16 лет. Деньги положены тем семьям, которые ещё не получали материальную помощь в июне и июле. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

«Тем родителям или опекунам (попечителям), кто ещё не подавал заявления на детские выплаты, необходимо успеть это сделать в ближайшие дни: 30 сентября — последний день приема заявлений для назначения данных выплат», — уточнили в ведомстве.

Речь идёт о приёме заявлений на ежемесячную выплату на детей до 3 лет в размере 5 тысяч рублей и единовременную на детей с 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

«Обращаем внимание, что выплата с 3 до 16 лет назначается на детей, рождённых в период с 11 мая 2004 года по 30 сентября 2017 года», — уточнили в ОПФР.

Подать заявление можно в электронном виде – на ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей через Личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, на единовременную выплату – только через портал госуслуг.

Также заявления принимаются всеми филиалами МФЦ и территориальными органами ПФР.

«Опекунам (попечителям) ребёнка (детей) для оформления выплаты необходимо обращаться в ПФР или МФЦ, так как им необходимо представить документы, подтверждающие их полномочия», — сообщили в Пенсионном фонде.