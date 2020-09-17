Выплаты на детей от 3 до 7 лет: на сколько могут вырасти пособия

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Вслед за парламентариями увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет предложил президент России Владимир Путин; размер выплат может вырасти в два раза.

На встрече с сенаторами Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете 2021 года возможность увеличения детских пособий. Речь идёт о выплатах малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет.

Такая необходимость объясняется тем, что после выплат пособий в нынешнем размере не во всех семьях доход на человека вырос до прожиточного минимума.

«Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения», – сказал президент.

В настоящее время размер пособий составляет половину от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. В среднем по стране это 5,5 тысяч рублей. Ранее парламентарии подготовили законопроект, по которому размер выплат может быть увеличен до 100 % от прожиточного минимума. Он может вступить в силу 1 января 2021 года. В случае, если выплаты увеличат в два раза, родители будут получать около 11 тысяч рублей.

Напомним, увеличить пособие в два раза парламентарии предлагали ещё в конце августа.