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Пособия на детей 3-7 лет

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Выплаты на детей от 3 до 7 лет: Путин предложил вдвое увеличить пособие

сегодня 15:06

Фото pixabay.com

Президент РФ предложил увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет; размер выплат может стать вдвое больше.

Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете 2021 года возможность увеличения детских пособий на детей от 3 до 7 лет, которые проживают в малообеспеченных семьях. Об этом президент заявил на встрече с сенаторами.

Путин отметил, что даже после выплаты пособий не во всех семьях доход на человека вырос до прожиточного минимума.

Сейчас размер пособий составляет около 5,5 тысяч рублей. Ранее депутаты предлагали увеличить пособие до 100 % от прожиточного минимума. В случае, если решение об увеличении выплат примут, родители будут получать около 11 тысяч рублей.

Напомним, увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет парламентарии предлагали ещё в конце августа.



Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Владимир Путин
детские пособия
детские выплаты

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