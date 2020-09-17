Выплаты перенесут на карту «МИР»: что будет, если не поменять карту

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Социальные выплаты можно будет получить только на карту «МИР» с 1 октября; что будет, если не перейти на карту национальной платёжной системы.

Выплаты, которые выдаются за счёт федерального бюджета, с 1 октября можно будет получить только по карте «МИР». В перечень входят государственные пособия на детей, пенсии военнослужащим и выплаты пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Получается, что для получения этих выплат с 1 октября нужно оформить карту «МИР». Однако заявителям всё же оставили другие варианты: получать деньги можно на счета, которые не обслуживаются какими-либо картами (сберегательные счета), или наличными в отделениях почты.

Если получатель не пришёл за выплатой в банк в течение 10 дней, деньги вернутся в Центр социальных выплат.

В случае, если заявитель всё же перешёл на карту «МИР», реквизиты (в случае открытия нового счёта) необходимо предоставить в Центр социальных выплат. Это можно сделать в офисе МФЦ или отправить по электронной почте или Почте России заявление о смене реквизитов в ЦСВ, приложив новые данные.

Образец заявления и контакты отделов ЦСВ доступны на сайте цсв59.рф.

Напомним, на то, чтобы подать заявление на путинские выплаты, у родителей осталось всего 7 дней.