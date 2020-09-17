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Заместитель главы Кузбасса заразился коронавирусом

сегодня 15:49

Фото из открытых источников

В Кемеровской области заместитель губернатора заболел коронавирусом; его подчинённые продолжают работать.

У заместителя губернатора Кемеровской области — министра финансов региона Игоря Малахова выявили COVID-19. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили местным СМИ в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

«У Игоря Малахова был обнаружен коронавирус. Среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции нет», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, заболевший коронавирусом губернатор Алтайского края рассказал о своём самочувствии.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кемероская область
коронавирус

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