Зарубежные аналитики предсказали глобальное доминирование российской пшеницы

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Россия не просто возвращается как ведущий экспортёр зерна на мировом рынке; страна займёт лидирующие позиции.

Bloomberg опубликовал аналитический доклад о том, что Россия станет глобальным лидером пшеничного рынка. Даже Алжир, занимающий третье мировое место по импорту, начал масштабные закупки российского зерна. Решение принято в сентябре и преимущественные закупки будут производиться в Черноморском регионе России. Алжир стал не первым государством, открывшим свои рынки для российского зерна в нынешнем году. Всего больше ста стран со всех континентов закупает пшеничное зерно в России, что и станет основой её глобального доминирования.

Напомним, 31 августа стало известно, что урожайность зерна в Новосибирской области – 19 центнеров с гектара.