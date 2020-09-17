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Зажало в искорёженном авто: спасатели в Новосибирске достали мужчину из врезавшейся в столб «Мазды»

сегодня 10:04

Фото и видео из группы «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте»

22-летний водитель оказался зажат в салоне иномарки, которая врезалась в столб; из машины мужчину извлекали с помощью специальных инструментов.

Автомобиль Mazda Demio, в котором находились четыре человека, попал в аварию в Новосибирске. Иномарка влетела в столб, а водитель оказался зажат в искорёженном авто. Об этом сообщается в группе «Спасатели МАСС» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в службе, информация о ДТП на улице Никитина поступила на телефон оперативного дежурного МАСС в 01:37.

«Прибыв на место, спасатели провели разведку, сбор информации о пострадавших. Выяснилось, что автомобиль врезался в столб, на котором расположены светофор и знак пешеходного перехода. В повреждённом автомобиле находился один молодой человек 1998 года рождения. Для деблокирования мужчины из автомобиля понадобился гидравлический аварийно-спасательный инструмент», — говорится в сообщении МАСС.

Мужчину, извлечённого из повреждённого автомобиля, спасатели передали бригаде врачей скорой помощи.

Напомним, утром 24 сентября машина скорой помощи в Новосибирске врезалась в фуру.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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