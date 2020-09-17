Землетрясение в 4 балла зарегистрировали под Новосибирском
Фото Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН и из открытых источников
В Новосибирской области зафиксировали подземные толчки; землетрясение произошло в Искитимском районе.
Вечером 23 сентября в Искитимском районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 балла.
По оценке специалистов Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, это рекордные по силе земные колебания за последние 100 лет, зарегистрированные в Горловском угольном бассейне.
На сайте службы размещено фото, на котором отчётливо видно, где находился эпицентр землетрясения. Это район угольных разрезов.
Землетрясения силой 4,1 балла не считаются сильными и не приводят к разрушениям.
Напомним, 22 сентября землетрясение произошло в Иркутской области.
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