Звонок из банка: кемеровчане за сутки перевели мошенникам более 1,5 миллиона рублей

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За прошедшие сутки в полицию Кемерово поступило три сообщения от местных жителей; мошенники представились сотрудниками банка и выманили у горожан крупные суммы денег.

«В дежурную часть отдела полиции города обратилась 74-летняя пенсионерка. Она рассказала, что неизвестные обманом забрали у неё 400 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МВД по Кемеровской области.

Полицейские выяснили, что накануне днём кемеровчанке позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка. Он рассказал, будто мошенники пытаются снять деньги с её карты. Поэтому женщине следует как можно скорее перевести деньги на так называемый безопасный счёт.

Следуя инструкции незнакомца, кемеровчанка перевела все средства на указанные им номера счетов. После этого мошенник перестал выходить на связь. Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и сообщила о произошедшем в полицию.

По аналогичной схеме мошенники обманули ещё двух горожан.

45-летний житель Южного микрорайона Кемерово перевёл таким же образом злоумышленникам 460 тысяч рублей. А 55-летняя пенсионерка, проживающая в Ленинском районе Кемерово, после общения с «представителями банка» лишилась 630 тысяч рублей.

В настоящее время полиция устанавливает подозреваемых. Возбуждены три уголовных дела по статье «Мошенничество».

Напомним, в интернете мошенники продают россиянам вакцину от коронавируса.