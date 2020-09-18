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Самые популярные у воров способы проникновения в квартиры назвали в Росгвардии

сегодня 08:45

ФОТО PIXABAY.COM

Выбивание входной двери и отжим пластиковых окон остаются самыми популярными у воров способами проникновения в квартиры; в Новосибирске с начала года зарегистрировано почти 300 краж из жилья.

С начала года в Новосибирске совершено 278 квартирных краж, 86 из которых раскрыто. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель начальника управления вневедомственной охраны по Новосибирской области капитан полиции Сергей Горлов.

"Преступники, как правило, проникают в квартиры путём выбивания входной двери, высверливания замков или открывания их с помощью отмычек. Остается «популярным» и способ проникновения путём отжима пластиковых окон", — сказал он.

По словам Горлова, лучшим вариантом защиты жилья от воров является постановка объекта под охрану.

"При получении тревожного сигнала экипаж прибывает на место течение 3-х минут. В 2020 году ни на одном охраняемом объекте не было совершено краж", — уточнил представитель Росгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что замдиректора одной из новосибирских школ украла выделенные на учебники деньги.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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