Александр Карелин избран сенатором от Новосибирской области

Фото с сайта Госдумы

Кандидатуру Александра Карелина предложили на пост сенатора от парламента Новосибирской области; за его назначение проголосовало большинство депутатов.

Александр Карелин, который на минувшей неделе досрочно сложил полномочия депутата Государственной думы, будет представлять интересы Новосибирской области в Совете Федерации. За его кандидатуру на пост сенатора проголосовало сегодня, 25 сентября, большинство народных избранников региона. Об этом сообщает находящийся на первой после выборов сессии заксобрания журналист Сиб.фм.

По его словам, кандидатуру уроженца Новосибирска Александра Карелина предложила фракция «Единая Россия».

Инициативу единороссов поддержали единогласно. За него проголосовали 70 из 71 присутствовавших на сессии депутатов. Один голос признан недействительным.

Перед началом голосования спикер парламента Андрей Шимкив поблагодарил прежнего сенатора — Владимира Лаптева — за плодотворную работу в Совфеде.

Напомним, 25 сентября депутаты заксобрания Новосибирской области единогласно поддержали кандидатуру Андрея Шимкива на пост спикера.