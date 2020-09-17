Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Александр Карелин избран сенатором от Новосибирской области

сегодня 12:07

Фото с сайта Госдумы

Кандидатуру Александра Карелина предложили на пост сенатора от парламента Новосибирской области; за его назначение проголосовало большинство депутатов.

Александр Карелин, который на минувшей неделе досрочно сложил полномочия депутата Государственной думы, будет представлять интересы Новосибирской области в Совете Федерации. За его кандидатуру на пост сенатора проголосовало сегодня, 25 сентября, большинство народных избранников региона. Об этом сообщает находящийся на первой после выборов сессии заксобрания журналист Сиб.фм.

По его словам, кандидатуру уроженца Новосибирска Александра Карелина предложила фракция «Единая Россия».

Инициативу единороссов поддержали единогласно. За него проголосовали 70 из 71 присутствовавших на сессии депутатов. Один голос признан недействительным.

Перед началом голосования спикер парламента Андрей Шимкив поблагодарил прежнего сенатора — Владимира Лаптева — за плодотворную работу в Совфеде.

Напомним, 25 сентября депутаты заксобрания Новосибирской области единогласно поддержали кандидатуру Андрея Шимкива на пост спикера.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Новосибирская область
Карелин Александр

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42148
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41193
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31686
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20824
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19147
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19080
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18845
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают