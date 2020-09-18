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Пособия на детей 3-7 лет

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Безработным россиянам с детьми хотят выплачивать пособие бессрочно

сегодня 13:35

Фото pixabay.com

Безработным родителям несовершеннолетних детей предложили выплачивать бессрочное пособие; размер выплат может быть равен прожиточному минимуму на ребёнка.

Россиянам, лишившимся работы и проживающим с детьми, предложили выплачивать постоянное пособие по безработице. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

Профсоюзы хотят, чтобы пособие было равно прожиточному минимуму на ребёнка. В среднем по стране оно составляет 10,7 тысяч рублей.

По данным издания «Известия», идею включили в проект генсоглашения между правительством, работодателями и объединениями профсоюзов на 2021-2023 годы.

Во время пандемии родителям детей до 18 лет, потерявшим работу, выплачивали по 3 тысячи на каждого ребёнка. Деньги начисляли вместе с пособием по безработице.

Напомним, в Совете Федерации заявили, что поддерживают предложение профсоюзов.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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пособия
детские пособия
пособие по безработице

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