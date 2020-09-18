Боксёрша с Затулинки пытается стать леди на телешоу

Скриншоты телешоу «Пацанки», patsanki.friday.ru

Девушка из Новосибирска стала участницей телешоу; в рамках проекта героини пытаются побороть вредные привычки и избавиться от агрессии к окружающим.

Жительница Новосибирска Бэлла Кузнецова стала участницей телешоу «Пацанки». В рамках передачи девушка пытается измениться и стать леди.

Телепроект рассказывает о девушках, лишённых родительской заботы и внимания. С помощью специалистов героини пытаются вырваться из неблагополучного окружения и образа жизни. Авторы шоу отмечают, что это настоящий социальный эксперимент, с помощью которого они хотят, чтобы девушки заново открылись миру и полюбили себя.

В анкете Бэллы указано, что ей 18 лет и она боксёр. У неё агрессивный характер: она избила даже своего бывшего бойфренда во время расставания.

«Бэлле тяжело справиться с предательством матери — она от неё отказалась. С тех пор у девушки острое желание быть любимой и принятой мамой. Пришла на проект, так как видит его шансом добиться её признания», — говорится в анкете девушки.

Напомним, новосибирская участница шоу «Модель XL» рассказала о бодипозитиве, нелишнем весе и любви к мотоциклам.