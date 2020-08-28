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Более 11 тысяч сосен высадят в Новосибирске

сегодня 06:12

Фото pixabay.com

Специалисты новосибирского «Горзеленхоза» приступили к высадке сосен в лесопитомнике ООО «Альфа»; 11 тысяч двухлетних саженцев доставлены из Алтайского края.

Более 11 тысяч сосен высадят в Новосибирске на трёх гектарах лесопитомника. Работы ведут специалисты «Горзеленхоза». Об этом сообщили в мэрии.

«Посадка ручная, при помощи меча Колесова – инструмента, который позволяет сделать щель в земле, погрузить в неё сеянец и придавить, чтобы он был равномерно прижат землёй без воздушных пузырей. Это система помогает хорошо приживаться растениям», – рассказал начальник отдела лесных отношений управления по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска Алексей Храмов.
За 2-3 дня специалисты высадят сосны на площади в три гектара.
Трактором при помощи плуга заранее через каждые три метра были сделаны борозды, куда уже вручную с интервалом в 75 см сажают сенцы.
Как уточнили в мэрии, по опыту посадки деревьев в прошлом году на соседнем поле процент приживаемости растений составляет 85-90 %.
«Когда здоровые деревья приживутся, поднимутся и будут готовы к пересадке – лет через 5-7, – какую-то их часть мы будем использовать и в озеленении города», — добавил Храмов.
Напомним, ранее сообщалось, что в новосибирском сквере Героев Революции появится стена из лип.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Мэрия Новосибирска
новосибирск
сосновый бор

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