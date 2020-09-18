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«Больных из Новосибирска вывозят в Мошково»: медики сообщили о нехватке мест в городских больницах

сегодня 18:39

Фото Мошковской ЦРБ

Источники в медицинских и санитарных кругах сообщили, что пациентов с пневмонией вывезли из Новосибирска в другой район; по словам собеседника, это может быть связно с нехваткой мест в больницах города.

Несколько пациентов с пневмонией из Новосибирска перевезли в Мошковский район. Об этом 25 сентября Сиб.фм сообщил источник в санитарных службах района. По данным собеседника, это произошло сегодня.

«К нам машины сегодня ехали — больных из Новосибирска вывозят в Мошково. Привезли не меньше десяти человек из Калининского и Дзержинского районов в Мошковскую центральную районную больницу. Главврач это подтвердила. Коронавирус у них не подтверждён — у всех невыясненная пневмония», — утверждает собеседник издания.

Собеседник добавил, что такая мера может продлиться до завтра. По данным источника, ситуация с коронавирусом в Мошковском районе «напряжённая».

Официальным подтверждением указанной информации на момент публикации Сиб.фм не располагает — связаться с руководством больницы не удалось. Сиб.фм обратится за комментарием в региональное Министерство здравоохранения.

Напомним, сегодня стало известно, что Новосибирская область ухудшила свои позиции в рейтинге по распространению коронавируса среди регионов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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