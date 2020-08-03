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Больше не ищут: в Бурятии официально прекратили поиск пропавшего Ан-2

сегодня 10:32

Фото из открытых источников

Росавиация приняла решение об остановке поиска пропавшего самолёта Ан-2; на его борту находились шесть человек.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приняло решение о прекращении поисков пропавшего в Бурятии Ан-2. Самолёт пропал с радаров 19 июля 2020 года, на борту находились шесть человек.

«Активные поиски потерпевшего бедствие воздушного судна Ан-2, его пассажиров и экипажа прекращены. В случае получения достоверной информации о месте нахождения воздушного судна начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации поручено возобновить расследование инцидента», — приводит текст приказа «Интерфакс».

Экипажам самолётов гражданской авиации, которые выполняют полёты в районе предполагаемой авиакатастрофы, рекомендовано проводить визуальный осмотр местности.

По данным Росавиации, за три месяца поисков было произведено 170 вылетов с общим налётом более 662 часов. Обследована территория на площади 36,9 тысяч квадратных километров.

Напомним, к поискам пропавшего в Бурятии самолёта подключались военные.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

поиски пропавших
Бурятия
самолёты

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