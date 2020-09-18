Браконьеры бесчинствуют: в России продают байкальского омуля в 4 раза больше, чем разрешено вылавливать

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Промышленный вылов омуля запрещён вот уже три года как; добыча этой рыбы дозволена только малочисленным народам Севера.

Как подсчитали в Росрыболовстве, при разрешённой квоте в 55 тонн, реально реализуется 200 тонн байкальского омуля. При этом рыба оформляется как другая рыбная продукция.

Росрыболовство предпринимает усилия по предотвращению браконьерского промысла и сохранения байкальского омуля. В частности, меры обсуждали вчера на совещании с участием всех заинтересованных сторон, прошедшем в Москве, о чём пишет «Интерфакс». Принято решение наладить, в том числе, сотрудничество с Россельхознадзором и создать условия, исключающие реализацию продукции без идентификатора системы «Меркурий».

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