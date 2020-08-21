«Что стоим-то?»: на Северном объезде образовалась 8-километровая пробка

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм и скриншоты с сайта "Яндекс.Карты"

Северный объезд Новосибирска вновь «встал» в пробке; длина затора составляет 8 километров.

На Северном объезде Новосибирска автомобилисты вновь встали в многокилометровой пробке. По данным сервиса «Яндекс.Карты» длина затора составляет 8 километров.

При этом на полосе в сторону города пробок почти нет, но от озера Старица до улицы Затонского образовалась гигантская пробка.

Автомобилисты в пробке, видимо, уже устали от постоянных заторов на Северном объезде, потому что в сервисе «2GIS» только один водитель высказался о ситуации, написав «Что стоим-то?».

Пробки на Северном объезде Новосибирска образуются и в будни, и в выходные. Рекорд по длине затора был установлен 21 августа. Тогда она достигла 12-ти километров.