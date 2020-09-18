Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Дело в сексуальных меньшинствах: Дэниел Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера

сегодня 16:01

Фото с сайта pixabay.com, кадр из фильма

Известный актёр заявил условие своего возвращения; Рэдклифф не хочет работать с Джоан Роулинг.

Стало известно условие, при котором британский актёр Дэниел Рэдклифф готов вернуться к роли волшебника Гарри Поттера в одноимённой франшизе, сообщает портал We got this covered со ссылкой на анонимные источники.

Рэдклифф якобы настаивает, чтобы к работе над продолжением франшизы не была допущена автор книги Джоан Роулинг.

Актер возмущён высказываниями писательницы о трансгендерах, транссексуалах и других сексуальных меньшинствах, а потому не готов к совместной работе.

Напомним, вчера стало известно, что Том Круз отправится в открытый космос для съёмок нового фильма.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

кино
франшиза
Гарри Поттер
подробности

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42180
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41271
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31704
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20857
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19206
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19114
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18908
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают