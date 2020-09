Дело в сексуальных меньшинствах: Дэниел Рэдклифф может вернуться к роли Гарри Поттера

Фото с сайта pixabay.com, кадр из фильма

Известный актёр заявил условие своего возвращения; Рэдклифф не хочет работать с Джоан Роулинг.

Стало известно условие, при котором британский актёр Дэниел Рэдклифф готов вернуться к роли волшебника Гарри Поттера в одноимённой франшизе, сообщает портал We got this covered со ссылкой на анонимные источники.

Рэдклифф якобы настаивает, чтобы к работе над продолжением франшизы не была допущена автор книги Джоан Роулинг.

Актер возмущён высказываниями писательницы о трансгендерах, транссексуалах и других сексуальных меньшинствах, а потому не готов к совместной работе.

