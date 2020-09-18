Депутат горсовета Новосибирска предложил не лишать пенсионеров надбавки при переезде из села в город

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Депутат новосибирского горсовета Александр Мухарыцин предложил поддержать пенсионеров, переезжающих из сельской местности в город; инициатива связана с сохранением денежной надбавки за годы, отработанные на селе.

Обратиться к правительству страны с просьбой о корректировке федерального законодательства в части выплаты денежной надбавки пенсионерам, проработавшим больше 30 лет на селе, предложил член горсовета Новосибирска Александр Мухарыцин на первой после выборов сессии Совета депутатов 25 сентября. Инициатива связана с тем, чтобы закрепить за пожилыми людьми право на получение выплаты, независимо от того, где они проживают — в городской или сельской местности.

«Сейчас специалисты, отработавшие на селе 30 и более лет, получают 25-процентную прибавку к пенсии. При достижении 80 лет размер выплаты удваивается, и это довольно существенные деньги. Проблема в том, что при переезде пожилого человека в город он теряет право на получение такой надбавки. Считаю, что такая несправедливость должна быть устранена», — сказал Мухарыцин.

К следующей сессии горсовета он предложил подготовить соответствующее обращение к правительству Российской Федерации.

«К октябрьской сессии мы будем владеть полной информацией о количестве пенсионеров, переехавших из районов Новосибирской области в город, чтобы максимально предметно говорить о проблеме», — добавил депутат.

Он также отметил, что намерен поднимать вопрос о дополнительных выплатах пожилым людям в связи с коронавирусом.

Напомним, 25 сентября на первой после выборов сессии горсовета Новосибирска председателем совета был избран Дмитрий Асанцев.