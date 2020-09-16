Депутаты единогласно избрали нового спикера заксобрания Новосибирской области
Фото с сайта Законодательного собрания Новосибирской области
Андрей Шимкив останется руководителем областного парламента; его кандидатуру поддержало большинство депутатов нового созыва заксобрания Новосибирской области.
Депутаты парламента Новосибирской области 7-го созыва на первой после выборов сессии проголосовали за спикера. Единственную предложенную кандидатуру Андрея Шимкива поддержали большинство народных избранников. Об этом 25 сентября сообщает журналист Сиб.фм.
По его словам, кандидатуру Шимкива единогласно поддержал 71 депутат.
Как уже писал Сиб.фм, Андрей Шимкив в прошлом созыве областного парламента уже занимал должность руководителя. В этот раз его кандидатуру предложил лидер фракции «ЕР» Андрей Панфёров. Поддержать Шимкива попросил губернатор Андрей Травников.
Напомним, ранее был опубликован полный список всех депутатов регионального парламента.
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