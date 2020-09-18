Депутаты новосибирского заксобрания утвердили уникальный принцип избрания председателей комитетов

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

В Законодательном собрании Новосибирской области изменили систему избрания глав комитетов; новый принцип исключает возможность обвинений в лоббизме.

Новосибирские депутаты утвердили механизм, позволяющий радикальным образом исключить возможность возникновения конфликта интересов и возможные обвинения в лоббизме при работе комитетов Законодательного Собрания региона. Теперь — благодаря принципу ротации — возглавлять тот или иной комитет регионального парламента смогут только «непрофильные» депутаты, представители иной сферы деятельности, не совпадающей с направлением работы комитета. Это новаторское решение было озвучено на первой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, в работе которой принял участие губернатор Андрей Травников.

Теперь занять пост председателя, например, аграрного комитета, не сможет представитель аграрной сферы, «транспортник» не возглавит комитет по транспортной, промышленной и информационной политике, а застройщик — комитет по строительству, ЖКХ и тарифам, пояснил Губернатор. Это новаторское решение позволит раз и навсегда снять вопросы о лоббизме, предотвратить даже минимальную возможность возникновения конфликта интересов. Благодаря новому механизму формирования «верхушки» комитетов — избрания их председателей — удастся обеспечить полную открытость и прозрачность работы депутатских объединений.

«Я благодарю Андрея Ивановича Шимкива за эту инициативу, за такой серьезный смелый шаг. Это нестандартное решение. Были консультации, дискуссии, споры, но, тем не менее, депутатский корпус седьмого созыва практически полностью поддержал эту инициативу, в очередной раз продемонстрировав большую зрелость, авторитет и настрой на эффективную и полноценную работу. Депутаты седьмого созыва намерены последовательно продвигать линию, которая была заложена созывом предыдущем: региональное Заксобрание — это рабочий орган, инструмент для решения вопросов, которые поднимают жители Новосибирской области, а не площадка для преследования узкополитических или узкоотраслевых целей. И новый принцип избрания председателей комитетов это подтверждает. Насколько я знаю, Законодательное Собрание Новосибирской области первое — не только в Сибири, но и во всей стране — настолько системно подошло к решению этого вопроса, утвердило новый принцип избрания глав отраслевых комитетов», — заявил Андрей Травников.

Посты руководителей комитетов распределились следующим образом: Фёдор Николаев возглавил комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, Александр Морозов — комитет по строительству, ЖКХ и тарифам, Майис Мамедов занял пост председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике, Александр Терепа — комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, Олег Подойма — комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению.

Комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике вновь возглавил Вениамин Пак, а комитет по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения — Игорь Гришунин.

«Хочу поблагодарить депутатов за работу Законодательного Собрания. Это очень серьезный шаг, на который способно только Законодательное Собрание Новосибирской области. Мы еще раз показали уровень регионального парламента, потому что такие шаги при каких-то политических баталиях, непонимании между депутатами, между законодательной и исполнительной властью невозможны, поверьте. Это очень серьезный шаг, который принесет только большую работоспособность Законодательному Собранию и комитетам – в этом я уверен на 100 процентов, и придаст новый импульс развитию законодательства, но и в целом будет влиять на профессиональные решения и совместную работу с профильными министерствами. Это точно. Я благодарен коллегам за понимание. Не случайно мы сегодня с Губернатором присутствовали на комитетах. Мы показали, что это наше решение, это наша поддержка. И уверены, что это будет только плюс для работы Законодательного Собрания, да и в целом для всех уровней власти», — подчеркнул председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области, заместитель секретаря НРО партии «Единая Россия» Андрей Панфёров отметил, что на все посты председателей комитетов и комиссий, решением фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Новосибирской области выдвинуты кандидатуры депутатов – единороссов.

«Кандидатуры председателей утверждены на заседании комитетов и поддержаны на сессии депутатами Законодательного Собрания. Считаю, что для нас это победа. Другие фракции поддержали наши кандидатуры на эти ключевые должности. Вполне справедливо, что эти люди пришли на должности председателей комитетов и заместителей, так как у них есть большой парламентский, управленческий опыт и налажена систематическая работа с другими фракциями», — сказал Андрей Панфёров.

Также во время первой сессии Законодательного собрания региона депутаты проголосовали за кандидатуры спикера регионального парламента, его заместителей. Так председателем Законодательного Собрания единогласно избран Андрей Шимкив, первым вице-спикером — Андрей Панфёров, посты заместителей председателя Заксобрания заняли Анатолий Кубанов, Валерий Ильенко, Владимир Карпов и Наталья Красовская. А в Совет Федерации ФС РФ делегирован Александр Карелин.

Губернатор Андрей Травников призвал депутатов продолжать курс на конструктивное взаимодействие с правительством Новосибирской области, заложенный предыдущим созывом регионального парламента. «Я хочу пожелать вам успешной, плодотворной работы на первой сессии седьмого созыва, и в течение всей пятилетки, всего созыва», — пожелал депутатскому корпусу губернатор.

Напомним, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области избрали нового председателя.