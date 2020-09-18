Депутаты парламента Алтайского края заболели коронавирусом

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Стали известны результаты тестов на коронавирус, которые сдали несколько депутатов Алтайского заксобрания; есть положительные результаты.

После заражения коронавирусом губернатора Алтайского края Виктора Томенко депутаты Законодательного собрания сдали тесты. В результате коронавирус подтвердился у нескольких народных избранников.

Точное количество заболевших в пресс-службе парламента пока не смогли сообщить. В то же время у спикера Александра Романенко тест отрицательный. Об этом сообщает «Алтайская правда».

Тестирование в парламенте продолжается в том числе среди сотрудников аппарата исполнительного органа власти.

Несколько сотрудников из числа контактных переведены на удалённый формат работы.

Уже перенесена сессия заксобрания, которая должна была пройти 24 сентября. Её дату обещают сообщить позднее.

«Законодательное собрание продолжает работать. Все процедуры, необходимые для деятельности законодательного органа, выполняются в штатном режиме», — подчеркнули в АКЗС.

Напомним, главный эпидемиолог Алтайского края поставила прививку от коронавируса.