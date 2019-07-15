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Дети-«тарзаны»: брат с сестрой решили выбраться из квартиры на третьем этаже по простыням

сегодня 16:07

Фото с сайта pixabay.com

Женщина оставила в квартире 9-летнего сына и 11-летнюю дочь; дети попытались через балкон выбраться на улицу с третьего этажа.

«В Новокузнецке двое детей, оставленных на два дня без присмотра матери, хотели спуститься по самодельной верёвке с балкона третьего этажа. Полицейские проводят проверку в отношении родительницы», — сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области.

В отдел полиции обратилась работница одного из магазинов. Женщина увидела, как с балкона жилого дома на третьем этаже двое детей спустили связанные простыни. На место происшествия тут же выехала полиция. Попасть в квартиру к детям стражи порядка смогли через балкон соседней квартиры. Инспекторы по делам несовершеннолетних не дали детям спуститься вниз по самодельной верёвке.

Полицейские выяснили, что 33-летняя новокузнечанка на двое суток оставила 11-летнюю дочь и 9-летнего сына без присмотра, закрыла квартиру на ключ и ушла. В ее отсутствие дети захотели выбраться на улицу.

Полицейские уже установили местонахождение мамы детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности».

Напомним, в Новокузнецке в июле полуторагодовалый мальчик выпал из окна второго этажа.

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