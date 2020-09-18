Девять образовательных учреждений Кузбасса закрыли из-за коронавируса

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В Кемеровской области коронавирус закрывает учебные заведения; на карантин уже отправили школы, детский сад и колледж.

Семь общеобразовательных школ, детский сад и медицинский колледж закрыли в Кемеровской области из-за заражения коронавирусом учащихся и сотрудников. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Маргарита Новосёлова.

«На сегодня полностью закрыто девять образовательных учреждений, из них семь школ, одно среднее учебное заведение — Анжеро-Сужденский филиал областного медицинского колледжа и одно дошкольное учреждение — детский сад в городе Белово», — сообщила Новосёлова.

По словам представителя Роспотребнадзора, на дистанционную форму обучения частично перешли 26 школ, 13 детских садов, четыре средних специальных учебных заведения, три вуза и ещё одно учреждение дополнительного образования.

Напомним, накануне в кузбасском реабилитационном центре выявили вспышку коронавируса.